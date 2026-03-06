قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الغندور: حكم الفار كان «فايق» في مباراة الأهلي والمقاولون

الاهلي
الاهلي
منار نور

أشاد الإعلام خالد الغندور بحكم الفارّ لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري بعد إلغاء هدف المقاولون.


وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي: محمود تريزيجيه في الدقيقة 35، إمام عاشور في الدقيقة 71، حسين الشحات في الدقيقة 90+5، بينما أحرز محمد سالم هدف المقاولون في الدقيقة 85.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.


وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" برافو #خالد_الغندور النهاردة كان فايق جدا علي الفار وشاف التسلل و لغي هدف المقاولون و  بالتالي اتمني كابتن وفا وكابتن عبد العزيز السيد يبقوا فايقين جدا  في الملعب و علي الفار بكرة  و يعطوا العدالة لفريقي #الزمالك و الاتحاد
#الدوري_المصري #رمضان_كريم #الاهلي

الاهلي بيراميدز الدوري المصري

