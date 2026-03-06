الغندور: حكم الفار كان «فايق» في مباراة الأهلي والمقاولون

أشاد الإعلام خالد الغندور بحكم الفارّ لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري بعد إلغاء هدف المقاولون.



وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي: محمود تريزيجيه في الدقيقة 35، إمام عاشور في الدقيقة 71، حسين الشحات في الدقيقة 90+5، بينما أحرز محمد سالم هدف المقاولون في الدقيقة 85.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" برافو #خالد_الغندور النهاردة كان فايق جدا علي الفار وشاف التسلل و لغي هدف المقاولون و بالتالي اتمني كابتن وفا وكابتن عبد العزيز السيد يبقوا فايقين جدا في الملعب و علي الفار بكرة و يعطوا العدالة لفريقي #الزمالك و الاتحاد

