طلائع الجيش يفوز على بتروجت 2-1 بالدوري

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على فريق بتروجت بنتيجة 2-1، على استاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الـ21 والختامية من المرحلة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي طلائع الجيش كل من عمرو طارق وإسماعيل أورو أغورو في الدقيقتين 56 و82، بينما سجل هدف بتروجت اللاعب امادو با في الدقيقة 90+2 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 19 ليحتل المركز الـ15 بترتيب جدول الدوري الممتاز، بينما وقف رصيد بتروجت عند النقطة 25 ليحتل المركز العاشر.

تشكيل بتروجت

أعلن سيد عيد مدرب بتروجت تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الخميس على استاد جهاز الرياضة ضمن الجولة الـ21 والختامية من المرحلة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجت أمام طلائع الجيش

حراسة المرمي: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد - بركات حجاج - أحمد بحبح - محمد علي

خط الوسط: توفيق محمد - أدهم حامد - محمد دودو

خط الهجوم: سباندي - رشيد أحمد - سيكو سونكو

البدلاء:

عمار حمد - اسلام عبد الله - أحمد غنيم - يوسف الليموري - امادو با - عبد الكافي رجب - عبد الله ديابانية - سمير محمد