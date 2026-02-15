إنجاز تاريخي جديد لنادي بتروجت في بطولة الألعاب العربية لتنس الطاولة

يواصل نادي بتروجت لتنس الطاولة كتابة التاريخ بحروف من ذهب، بعدما حقق إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل بطولاته المشرف، وذلك خلال مشاركته في بطولة الألعاب العربية بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمكن فريق نادي بتروجت من تحقيق العلامة الكاملة، بعد أداء قوي ومميز طوال منافسات البطولة، تُوّج بالحصول على ثلاث ميداليات ذهبية وكأس البطولة، في تأكيد جديد على ريادة النادي وسيطرته على منصات التتويج عربيًا وإفريقيًا ومحليًا.

ويُعد نادي بتروجت النادي الوحيد في مصر الذي نجح في تحقيق هذه الرباعية التاريخية خلال موسم واحد، بعدما جمع بين بطولة الأندية الإفريقية، بطولة الأندية العربية، بطولة الألعاب العربية، وبطولة الدوري المصري.

وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ تنس الطاولة المصرية، يعكس حجم العمل الكبير داخل منظومة النادي، والدعم المستمر من مجلس الإدارة، والجهاز الفني والإداري، والإصرار الكبير من اللاعبات على تحقيق البطولات ورفع اسم النادي ومصر عاليًا في كل المحافل.

وأكدت الأستاذة هبة خليل، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على تنس الطاولة، أن هذا الإنجاز يُعد إنجازًا تاريخيًا يُحسب لمنظومة تنس الطاولة بنادي بتروجت، ويُجسد حجم الجهد المبذول والعمل الجماعي داخل القطاع، مشيدةً بروح اللاعبات والجهاز الفني والإداري طوال الموسم.

ويتكون الجهاز الفني للفريق البترولي من المدير الفني ياسر صبحي، المدرب العام محمود إبراهيم، مدرب السيدات خالد حسن، وضم الفريق اللاعبات مروة الهضيبي، فرح عبد العزيز، مريم الهضيبي، نور صلاح، ووعد محمد، والجهاز الإداري يتكون من المدير الادارى مصطفى محمود كامل، الاداري محمود محمد مصطفى، الإدارية سمية محمد حسن، ومدرب الأحمال محمد الفقي.