من السعودية لـ إنجلترا.. رونالدو يقترب من الرحيل عن النصر

كشفت تقارير إعلامية عن تفكير فريق سبورتنج لشبونة لضم النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي إلي صفوفه بعد تزايد إحتمالية رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويرتبط كرستيانو رونالدو بعقد مع فريق النصر حتي صيف 2027 الإ أن هناك بند يتيح للاعب الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي في صيف 2026.

وتشير تقارير برتغالية إلي أن هناك توترات بين النجم البرتغالي وإدارة فريق النصر السعودي حول الأداء إذ أن اللاعب طالب بضمانات إدارية لعودتة للمباريات كما أشارت تقارير آخري عن إمكانية رحيل البرتغالي عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وبالرغم من التوترات قدم كرستيانو رونالدو أداء قويا الموسم الماضي حيث توج هدافا للدوري السعودي موسم 2024 – 2025.

وأشارت إلي أن الدون البرتغالي يتطلع إلي الإنتقال للدوري الإنجليزي ولكن هذا الأمر يتوقف على جاهزية أندية القارة العجوز لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 50 مليون يورو.