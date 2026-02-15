رسالة جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد الحب أثارت الجدل | ماذا قالت؟

شاركت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء صورة مع زوجها نجم كرة القدم البرتغالى كريستيانو رونالدو بمناسبة عيد الحب.

وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"كل عيد حب وانت حب حياتي ".



وقد يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر في مواجهة مضيفه الفتح،في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل ، على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء، في ختام منافسات الجولة الـ 22 الدوري السعودي .





وجاء تشكيل النصركالتالي :-

حراسة المرمى: ماثيوس.

الدفاع: الغنام، مارتينيز، سيماكان والعمري.

الوسط: الخيبري، بروزوفيتش وكومان.

الهجوم: رونالدو، ماني وفيليكس.

ويحتل الفتح المركز العاشر برصيد 24 نقطة بينما يتواجد النصر بمركز الوصافة يرصيد 49 نقطة