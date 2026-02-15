يسرا تكشف أسرار علاقتها بوالدتها .. وهذه جوانب شخصية لم تُعرف من قبل

حلّت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج «عندك وقت مع عبلة» الذي تقدمه الإعلامية عبلة سلامة، والمذاع عبر شاشة MBC، وكشفت عن عدد من الجوانب الإنسانية في حياتها، وتحدثت بصراحة عن مشاعرها وعلاقتها بوالدتها، وعبرت عن رأيها في المجاملات الاجتماعية.

عن علاقتها بوالدتها: قالت يسرا إن والدتها كانت أقرب صديقة لها، معلقة: «كانت من كلمة صباح الخير تقول لي: مالك، بتعرف كل حزني من غير ما أتكلم، وكنت أقول لها: احضنيني عشان همّ الدنيا بينزل من حضنك».

عن المجاملات في المناسبات المختلفة: أوضحت يسرا أنها قد تشعر أحيانًا بثقلها، معلقة: «هو أنا متجاملتش من كل دول؟ بيبقى كتير عليّ، بس ليهم عليّ حق، وفي حاجة مقدرش أضغط عنها».

وأضافت يسرا أن الدموع الحقيقية ليست محسوبة، وأن الحزن الحقيقي يظهر عفويًا دون ترتيب.