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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ذروة الموجة الحارة غدًا.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

درجات الحرارة
درجات الحرارة
عبد العزيز جمال

تشهد حالة الطقس ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، بعد تعرض البلاد لـ موجة حارة ممتدة حتى الأيام المقبلة، ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الجمعة والسبت حيث يشهدان ذروة الموجة الحارة في أواخر الربيع.

ويبحث المواطنون عن موجة حارة وتفاصيلها وموعد انتهائها، خاصة مع تزامن هذه الارتفاعات مع بداية شهر يونيو واقتراب فصل الصيف رسميًا، حيث تسجل درجات الحرارة أرقامًا قياسية في بعض المناطق.

حالة الطقس

ذروة الموجة الحارة غدًا الجمعة

تشهد البلاد غدًا الجمعة ذروة الموجة الحارة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وجاءت التوقعات كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة، الصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، الصغرى 31 درجة.

ذروة الموجة الحارة يوم السبت

يستمر تأثير الموجة الحارة يوم السبت لتصل إلى ذروتها أيضًا، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة، الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، الصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، الصغرى 27 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، الصغرى 30 درجة.

حالة الطقس اليوم

ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال فترة الموجة الحارة يعد أحد أبرز العوامل المؤثرة في شعور المواطنين بزيادة حرارة الطقس. 

وأوضحت أن الرطوبة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة عن المسجلة في الظل بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

وأضافت أن تأثير الرطوبة يزداد بشكل ملحوظ خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث ترتفع معدلات الرطوبة النسبية، ما يزيد من الإحساس بالإجهاد الحراري رغم عدم تسجيل زيادات كبيرة في درجات الحرارة الفعلية.

وهذا يعني أن المواطن في القاهرة قد يشعر أن الحرارة تصل إلى 38 درجة بينما المسجلة 36 درجة فقط.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تبدأ الموجة الحارة في الانحسار تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية الأسبوع الجديد. 
وتستمر الموجة الحارة في ذروتها يومي الجمعة والسبت، ثم تشهد انخفاضًا طفيفًا مع دخول الأسبوع.

نصائح للتعامل مع ذروة الموجة الحارة

تحذر هيئة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة الموجة الحارة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتقدم النصائح التالية:

  • شرب كميات وفيرة من الماء: بمعدل لا يقل عن 2-3 لتر يوميًا.
  • تجنب الخروج في فترات الذروة: من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.
  • ارتداء ملابس قطنية فاتحة: تعكس حرارة الشمس.
  • استخدام المظلات الشمسية: عند الخروج ضرورة.
  • عدم ترك الأطفال أو كبار السن: في السيارات المغلقة.
  • تأجيل الأنشطة الرياضية: إلى فترات المساء.
  • الاستحمام بماء فاتر: للمساعدة في تبريد الجسم.
  • متابعة النشرات الجوية: أولاً بأول لمعرفة أي تحديثات.
    حالة الطقس غدا

الفئات الأكثر تضررًا من الموجة الحارة

خلال الموجة الحارة، تكون بعض الفئات أكثر عرضة للمخاطر الصحية، وتشمل:

كبار السن.

الأطفال الرضع والصغار.

أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط الدم - السكر - القلب).

العاملون في الأعمال المكشوفة (الزراعة - البناء - الباعة الجائلون).

الرياضيون الذين يمارسون نشاطهم في فترات النهار.

تحذيرات للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي

تنصح الأرصاد الجوية المزارعين خلال الموجة الحارة باتباع الإجراءات التالية:

ري المحاصيل في الصباح الباكر: قبل ارتفاع درجة الحرارة.

تغطية المحاصيل الحساسة: لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة.

تأجيل التسميد: إلى فترات المساء لتجنب تطاير الأسمدة.

توفير الظل للحيوانات: في المزارع الحيوانية.

 

حالة الطقس الطقس ذروة الموجة الحارة درجات الحرارة ارتفاع نسبة الرطوبة موعد انتهاء الموجة الحارة

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