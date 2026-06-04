فيديو مسيء للفن | وزيرة الثقافة تحيل المسؤولين بـ بيت الخانكة للتحقيق

أحالت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، المسؤولين عن بيت ثقافة الخانكة بمحافظة القليوبية إلى التحقيق، كما قررت تشكيل لجنة ثلاثية للوقوف على ملابسات واقعة السماح لأحد الأشخاص بالظهور في إحدى الفعاليات، واستغلال مقر البيت في نشر فيديوهات له على حساباته الشخصية، مسيئة للفن والثقافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للعمل الثقافي.

وشمل قرار الإحالة إلى التحقيق، مدير بيت ثقافة الخانكة، ومشرف نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة، ورئيس نادي أدب الخانكة.

وفي السياق ذاته، أصدر الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قرارًا بإنهاء تكليف مدير بيت ثقافة الخانكة، مع تكليف مدير عام فرع ثقافة القليوبية بتسيير أعمال البيت.