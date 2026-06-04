شرّفيني في البيت .. ياسمين عز تفتح النار على مسؤول بالتعليم بعد طلب مثير لوالدة طالبة

علّقت الإعلامية ياسمين عز على الفيديو المتداول لأحد مسؤولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، والذي أثار جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن الواقعة تطرح العديد من التساؤلات حول سلوك بعض المسؤولين في مواقعهم الوظيفية.

نقل الطالبة إلى مدرسة أخرى

وأوضحت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» عبر قناة MBC مصر، أن الروايات المتداولة بشأن الواقعة تشير إلى وجود طلب تقدمت به إحدى السيدات للحصول على خدمة تخص ابنتها، حيث تباينت الأنباء بين رغبتها في نقل الطالبة إلى مدرسة أخرى، أو السعي لمنحها استثناءً دراسياً بعد رسوبها في إحدى المواد.

وأضافت أن المثير للجدل في الواقعة هو ما تردد بشأن طلب المسؤول مقابلة السيدة في منزله لإنهاء الأمر، متسائلة: "كيف يمكن لمسؤول في قطاع التربية والتعليم، الذي يفترض أن يكون قدوة ورمزاً للانضباط، أن يتصرف بهذه الطريقة؟".

ساعة ذكية مزودة بخاصية التصوير

وأشارت إلى أن الحادثة وقعت منذ أكثر من عشرة أيام، إلا أن الفيديو انتشر على نطاق واسع مؤخراً، موضحة أن السيدة قامت بتوثيق الواقعة باستخدام ساعة ذكية مزودة بخاصية التصوير.

الانضباط داخل المؤسسات التعليمية

واختتمت ياسمين عز حديثها بالتأكيد على ضرورة وجود ضوابط رقابية صارمة تحكم تعامل المسؤولين مع أولياء الأمور، خاصة أن النسبة الأكبر من المترددين على الإدارات التعليمية من السيدات، مطالبة باتخاذ إجراءات تضمن الشفافية والانضباط داخل المؤسسات التعليمية.