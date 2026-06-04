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بوابة مصر الرقمية.. إطلاق التطبيق الرسمي لمطار القاهرة الدولي للهواتف الذكية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بوابة مصر الرقمية.. إطلاق التطبيق الرسمي لمطار القاهرة الدولي للهواتف الذكية

تطبيق مطار القاهرة
تطبيق مطار القاهرة
نورهان خفاجي

أطلق مطار القاهرة الدولي رسمياً تطبيقه الإلكتروني الجديد للهواتف الذكية وأتاحه أونلاين بالكامل لجميع المسافرين والمستخدمين للتحميل عبر المتاجر الإلكترونية، في خطوة رئيسية تهدف إلى رقمنة خدمات السفر وتحسين تجربة الركاب داخل صالات العرض والمغادرة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ63 لافتتاح المطار.

طفرة بالحلول الذكية بالقابضة للمطارات

ويأتي هذا الإطلاق الفعلي تماشياً مع خطط التحول الرقمي الشامل لقطاع الطيران المدني المصري، ووفقاً لتوجيهات الوزارة ورؤية الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس أيمن عرب، لتقديم حلول ذكية تواكب أفضل المعايير العالمية.

وكان المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قد أشار إلى أن التطبيق يمثل طفرة حقيقية في مسار تطوير الخدمات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن المنصة الرقمية الجديدة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التفاعلية التي تلبي احتياجات الركاب والزوار منذ مرحلة التخطيط للسفر وحتى مغادرة المطار، ليكون بمثابة «المساعد الشخصي الذكي» الذي يعكس الوجه الحضاري لمصر.

تطبيق مطار القاهرة 

من جانبه، أكد المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن التطبيق يتميز بواجهة مستخدم عصرية وسهلة التصفح، وتتضمن خدماته الأساسية ما يلي:

  • الاستعلام المباشر عن الرحلات: تتبع حي وفوري لحركة الطيران (وصول ومغادرة)، مع تحديد صالات السفر وأرقام سيور استلام الحقائب بدقة.
  • الحجز الإلكتروني للمزايا الفاخرة: إمكانية الحجز المسبق لخدمة «أهلاً» والمسار السريع (Fast Track) لإنهاء الإجراءات، وحجز الاستراحات الفاخرة.
  • الدليل التفاعلي للصالات: خريطة رقمية توضح مواقع ماكينات الـ ATM، شبكة الواي فاي المجانية، ومكاتب الصرافة وتغليف الأمتعة.
  • الخدمات اللوجستية والإنسانية: إتاحة طلب المساعدات الخاصة مثل الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، بجانب نظام ذكي للإبلاغ عن المفقودات ومتابعتها، وخريطة لتحديد المواقع داخل مباني الركاب (1 و2 و3).

ويخدم التطبيق، ركاب الترانزيت أيضا، عن طريق إتاحة قسم «اكتشف المطار والقاهرة»، الذي يمثل دليلاً سياحياً وترفيهياً مخصصاً لركاب الترانزيت؛ حيث يستعرض الفنادق القريبة، المطاعم، وإمكانية حجز وسائل الانتقال إلى قلب العاصمة لضمان تجربة سفر مريحة ومرنة.

مطار القاهرة تطبيق مطار القاهرة القابضة للمطارات

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