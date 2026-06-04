سمير فرج : إغلاق مضيق هرمز يضغط على العالم .. والوقت لم يعد في صالح واشنطن أو طهران

أكد اللواء سمير فرج، خلال تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم"، أن استمرار أزمة مضيق هرمز يمثل عامل ضغط عالمي متزايد، موضحًا أن أي تعطيل لحركة الملاحة بالمضيق ينعكس مباشرة على أسعار النفط والتضخم العالمي.

وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول يؤدي إلى زيادة تكاليف البتروكيماويات والأسمدة والنقل والطيران، ما يجعل استمرار الأزمة عبئًا اقتصاديًا واسع التأثير، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطًا داخلية متزايدة مع ارتفاع أسعار الوقود وتراجع الرضا الشعبي.

وأشار فرج إلى أن الرئيس الأمريكي يواجه أيضًا تحديًا سياسيًا مرتبطًا بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، موضحًا أن تراجع الشعبية قد يؤثر على الأغلبية الجمهورية ويزيد من الضغوط السياسية داخل واشنطن.

وفي المقابل، لفت إلى أن إيران تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة القيود على الموانئ والصادرات النفطية والعقوبات الاقتصادية، ما ينعكس على الأسعار والأوضاع المعيشية داخل البلاد.

وشدد اللواء سمير فرج على أن عامل الوقت أصبح عنصر ضغط متبادل على الطرفين، معتبرًا أن الطرف الذي يتأثر أولًا بالضغوط الاقتصادية والسياسية قد يكون الأقرب لتقديم التنازلات.