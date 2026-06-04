صيف 2027 | تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة لجمهور كريم عبدالعزيز

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن تطورات جديدة تخص فيلم «الفيل الأزرق 3»، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

ونشر تركي آل الشيخ صورة للفنان كريم عبدالعزيز، معلنًا موعد طرح الجزء الثالث من الفيلم، حيث كتب: «#الفيل_الأزرقIII صيف 2027.. ربنا يوفقك يا كريم ومروان وكل الفريق».

وأثار المنشور حالة من التفاعل بين المتابعين، خاصة أن سلسلة «الفيل الأزرق» تُعد من أنجح الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، وحققت جماهيرية واسعة منذ عرض جزأيها الأول والثاني.

ويترقب الجمهور تفاصيل الجزء الجديد من الفيلم، الذي يجمع بين التشويق والإثارة، وسط توقعات بأن يواصل النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة