تركي آل الشيخ يطرح البرومو الرسمي لمسرحية «ليلة عسل»

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن البرومو الرسمي لمسرحية «ليلة عسل».

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ عن طرح تذاكر المسرحية الكوميدية الجديدة "ليلة عسل"، والتي تنطلق عروضها خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو المقبل على مسرح بكر الشدي بمنطقة بوليفارد سيتي، ضمن الفعاليات الفنية والترفيهية التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض.

وشارك تركي آل الشيخ البوستر الرسمي للمسرحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر الفنان مصطفى غريب الملصق الدعائي للعمل، إلى جانب نخبة من نجوم المسرح والكوميديا، في عمل ينتظر أن يقدم جرعة كبيرة من الضحك والمواقف الطريفة للجمهور.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تعتمد على المفارقات والمواقف الساخرة التي تنشأ بين الشخصيات، ما يجعلها واحدة من العروض المنتظرة خلال موسم عيد الأضحى، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها مصطفى غريب بعد نجاحاته الأخيرة في الدراما والسينما.