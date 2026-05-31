طرح تذاكر المسرحية الكوميدية "ليلة عسل" بطولة مصطفى غريب

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن طرح تذاكر المسرحية الكوميدية الجديدة "ليلة عسل"، والتي تنطلق عروضها خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو المقبل على مسرح بكر الشدي بمنطقة بوليفارد سيتي، ضمن الفعاليات الفنية والترفيهية التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض.

وشارك تركي آل الشيخ البوستر الرسمي للمسرحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر الفنان مصطفى غريب الملصق الدعائي للعمل، إلى جانب نخبة من نجوم المسرح والكوميديا، في عمل ينتظر أن يقدم جرعة كبيرة من الضحك والمواقف الطريفة للجمهور.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تعتمد على المفارقات والمواقف الساخرة التي تنشأ بين الشخصيات، ما يجعلها واحدة من العروض المنتظرة خلال موسم عيد الأضحى، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها مصطفى غريب بعد نجاحاته الأخيرة في الدراما والسينما.

ومن المتوقع أن تشهد العروض إقبالاً جماهيرياً واسعاً، في ظل الاهتمام المتزايد بالعروض المسرحية التي تستضيفها بوليفارد سيتي، التي أصبحت وجهة رئيسية لعشاق الفن والترفيه في المملكة العربية السعودية.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ دعمه للحركة المسرحية العربية من خلال استقطاب أبرز النجوم وتقديم أعمال متنوعة تجمع بين الكوميديا والاستعراض والترفيه، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني وتقديم تجارب مميزة للجمهور.

يُذكر أن تذاكر مسرحية "ليلة عسل" أصبحت متاحة للحجز، على أن تُقام العروض يومياً على مسرح بكر الشدي خلال الفترة من 4 وحتى 10 يونيو، وسط ترقب كبير من محبي المسرح والكوميديا لمشاهدة العمل الجديد.