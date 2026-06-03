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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة رومانسية.. ملك زاهر في أحدث ظهور عبر إنستجرام رفقة خطيبها |شاهد

ملك زاهر وخطيبها
ملك زاهر وخطيبها
سارة عبد الله

تألقت الفنانة ملك أحمد زاهر، في أحدث ظهور رفقة خطيبها السيناريست شريف الليثي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وظهرت ملك زاهر في إطلالة رومانسية تجمعها بخطيبها شريف الليثي معلقة “بيتي”.

وشاركت الفنانة  ملك أحمد زاهر جمهورها لحظات مميزة من حفل خطوبتها، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين حرصوا على تهنئتها والإشادة بإطلالتها الرقيقة.

وظهرت ملك خلال الصور بفستان أبيض بسيط وأنيق، عكس ذوقها الهادئ، حيث اعتمدت على مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر بسيطة زادت من جمال إطلالتها، وهو ما لاقى إعجاب الجمهور الذي أثنى على أناقتها ونعومة اختياراتها.

واحتفلت ملك أحمد زاهر بخطوبتها  في أجواء عائلية دافئة، حيث اقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط، ما أضفى طابعًا خاصًا ومميزًا على المناسبة.

ويأتي هذا الارتباط بعد قصة حب نشأت مؤخرًا بين الثنائي، حيث قررا تتويج علاقتهما بخطوة رسمية تعكس حالة التفاهم والدعم المتبادل بينهما، ليبدآ معًا فصلًا جديدًا في حياتهما، وسط أمنيات الجمهور لهما بالسعادة والتوفيق في مشوارهما القادم.

ملك أحمد زاهر ملك زاهر شريف الليثي

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