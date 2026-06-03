كندة علوش تغازل عمرو يوسف في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة كندة علوش، صورة جديدة لها رفقة زوجها الفنان عمرو يوسف في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت كندة علوش مُحتضنة زوجها وتغازله عبر ستوري حسابها على انستجرام.

مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، والعمل من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار، وإنتاج كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام.

ويُعد أحدث أعمال سامي الشيخ مسلسل صفحة بيضا، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين، المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويُواصل سامي الشيخ تحقيق النجاحات، حيث لفت الأنظار خلال موسم رمضان 2024 من خلال تجسيده شخصية برزك أميد في المسلسل التاريخي الحشاشين، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، ويتناول قصة تأسيس حسن الصباح لفرقة الفدائيين، أكثر المُخلصين للعقيدة الإسماعيلية.