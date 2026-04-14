النجاح اللي تستحقه.. كندا عاشور تشوق جمهورها لمسلسل عمرو يوسف الجديد

دعمت الفنانة كندة علوش، زوجها الفنان عمرو يوسف، قبل ايام من انطلاق مسلسل الفرنساوي .

ونشرت كندة علوش، صورة البوستر الرسمي للمسلسل وعلقت عليه قائلة: "حبيبي بالتوفيق يارب، ربنا يكتبلك كل النجاح اللي تستحقه في مشروعك الجديد الفرنساوي".

مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، والعمل من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار، وإنتاج كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام.

ويُعد أحدث أعمال سامي الشيخ مسلسل صفحة بيضا، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين، المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويواصل سامي الشيخ تحقيق النجاحات، حيث لفت الأنظار خلال موسم رمضان ٢٠٢٤ من خلال تجسيده شخصية برزك أميد في المسلسل التاريخي الحشاشين، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، ويتناول قصة تأسيس حسن الصباح لفرقة الفدائيين، أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، وأحمد عبد الوهاب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.