سامي الشيخ في دور يوسف عدلي بمسلسل الفرنساوي.. أين يعرض؟

يقوم النجم سامي الشيخ بدور يوسف عدلي ثابت أمام النجم عمرو يوسف في مسلسل الفرنساوي المنتظر عرضه قريبا على يانجو بلاي.

وقال سامي الشيخ عن شخصيته في مسلسل الفرنساوي " انه يقوم بدور يوسف عدلي ثابت رجل أعمال قوي النفوذ والذي يدخل في صراعات مع الفرنساوي ووالده بيومي فؤاد"

مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، والعمل من تأليف وإخراج ادم عبد الغفار. وإنتاج كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام.  

يُعد أحدث أعمال سامي الشيخ مسلسل صفحة بيضا، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويواصل سامي الشيخ تحقيق النجاحات، حيث لفت الأنظار خلال موسم رمضان ٢٠٢٤ من خلال تجسيده شخصية برزك أميد في المسلسل التاريخي الحشاشين، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، ويتناول قصة تأسيس حسن الصباح لفرقة الفدائيين، أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، وأحمد عبد الوهاب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف. العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.

سامي الشيخ هو ممثل مصري أمريكي، بدأ رحلته الفنية بدراسة المسرح في نيويورك، قبل أن يحصل على أول أدواره عام ٢٠٠٥ في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث جسّد شخصية مختار المجيب، مدير قناة الجزيرة.

وشارك الشيخ في عدد من المسلسلات العالمية الشهيرة، من بينها Homeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال أخرى مثل Nikita، The Unit، NCIS، Lost وS.W.A.T.

كما شارك في عدد من الأفلام الهوليوودية، منها Transformers: Dark of the Moon ،Charlie Wilson's War وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.

وعلى الصعيد الإنساني، تم تعيين سامي الشيخ عام ٢٠١٠ سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط لصالح Y-Peer، وهي شبكة تعليمية شبابية أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث شارك في العديد من المبادرات وسافر إلى عدد من الدول دعمًا لقضايا التوعية والتثقيف المجتمعي للشباب.

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير

حزب الله يعلن تنفيذ عدة عمليات على مواقع تابعة لجيش الاحتلال

حزب الله يضغط على الحكومة اللبنانية: لا للمفاوضات مع إسرائيل

خطة ترامب تتعثر .. أين ذهبت 17 مليار دولار لتمويل إعمار غزة ؟

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. اندفاعك قد يضيع عليك فرصة

برج الثور حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. لا تتمسك برأيك دائمًا

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد