طرح البرومو التشويقي الثاني لمسلسل الفرنساوي استعدادا لعرضه قريبا

أُطلق البرومو التشويقي الثاني لمسلسل "الفرنساوي"، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الرقمية.

وظهر عمرو يوسف خلال البرومو في شخصية "خالد مشير"، المحامي المعروف بلقب "الفرنساوي"، حيث يجسد دور محامٍ يواجه أزمات معقدة نتيجة القضايا التي يتولاها. كما كشف الإعلان عن أجواء مشوقة يغلب عليها طابع الغموض والجريمة، من بينها ظهوره داخل إحدى المشارح وهو يقول: "أنا محامي، وكل قضية بيجي معاها خصوم".



وتدور أحداث المسلسل حول شخصية محامٍ فاسد يلجأ إلى استغلال الثغرات القانونية لتحقيق ما يراه عدالة، مدفوعًا برغبته في الانتقام لمقتل حب حياته. وينتمي العمل إلى نوعية الدراما التشويقية الممزوجة بالجريمة، في إطار من الإثارة والتصاعد النفسي.



ويأتي مسلسل "الفرنساوي" في 10 حلقات، ضمن خطة مسلسلات الأوف سيزون، التي تراهن عليها المنصات الإلكترونية خلال الفترة الحالية.



ويشارك في بطولة العمل إلى جانب عمرو يوسف كل من جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، سامي الشيخ، جنا الأشقر، أحمد بهاء، وإنجي كيوان، بالإضافة إلى ظهور خاص لكل من بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد، إلى جانب علي البيلي.