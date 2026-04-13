الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «الفرنساوي» الإعلان الرسمي للعمل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شارك الفنان عمرو يوسف في الترويج له، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ويكشف البرومو عن ملامح درامية مشوقة، حيث تدور الأحداث حول جريمة غامضة، يتولى محامٍ مهمة البحث في تفاصيلها، قبل أن تتكشف أمامه سلسلة من الوقائع المعقدة والمواقف غير المتوقعة.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية محامٍ فاسد يلجأ إلى استغلال الثغرات القانونية لتحقيق ما يراه عدالة، مدفوعًا برغبته في الانتقام لمقتل حب حياته. وينتمي العمل إلى نوعية الدراما التشويقية الممزوجة بالجريمة، في إطار من الإثارة والتصاعد النفسي.



ويأتي مسلسل "الفرنساوي" في 10 حلقات، ضمن خطة مسلسلات الأوف سيزون، التي تراهن عليها المنصات الإلكترونية خلال الفترة الحالية.



ويشارك في بطولة العمل إلى جانب عمرو يوسف كل من جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، سامي الشيخ، جنا الأشقر، أحمد بهاء، وإنجي كيوان، بالإضافة إلى ظهور خاص لكل من بيومي فؤاد وعائشة بن أحمد، إلى جانب علي البيلي.