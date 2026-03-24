يومي كان مليئًا بالفراشات.. ملك زاهر تشارك صورًا من حفل خطوبتها

نشرت الفنانة ملك زاهر، لجمهورها ومتابعيها صورة جديدة من أجواء خطوبتها، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى، خطفت بها الأنظار.

وكتبت ملك على الصورة: كل شيء فى ذلك اليوم كان يعكس شخصيتي تمامًا حالم، بسيط، رقيق، ومليء بالفراشات"، في تعبير رومانسي عن سعادتها بهذه المناسبة وتفاصيلها الراقية.

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها لحظات مميزة من حفل خطوبتها، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين حرصوا على تهنئتها والإشادة بإطلالتها الرقيقة.



ظهرت ملك خلال الصور بفستان أبيض بسيط وأنيق، عكس ذوقها الهادئ، حيث اعتمدت على مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر بسيطة زادت من جمال إطلالتها، وهو ما لاقى إعجاب الجمهور الذي أثنى على أناقتها ونعومة اختياراتها.

واحتفلت ملك أحمد زاهر بخطوبتها في أجواء عائلية دافئة، حيث اقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط، ما أضفى طابعًا خاصًا ومميزًا على المناسبة.

ويأتي هذا الارتباط بعد قصة حب نشأت مؤخرًا بين الثنائي، حيث قررا تتويج علاقتهما بخطوة رسمية تعكس حالة التفاهم والدعم المتبادل بينهما، ليبدآ معًا فصلًا جديدًا في حياتهما، وسط أمنيات الجمهور لهما بالسعادة والتوفيق في مشوارهما القادم.