بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

تصدرت الفنانة ملك أحمد زاهر تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد احتفالها بخطوبتها على السيناريست شريف عمرو الليثي وذلك وسط أجواء عائلية حيث اقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وتتميز ملك بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ملك ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

من هو شريف عمرو الليثي؟

ينتمي شريف الليثي إلى جيل جديد من صناع السينما، اختار أن يشق طريقه من بوابة التأليف والكتابة السينمائية.

ورغم ظهوره الإعلامي المحدود، استطاع أن يلفت الأنظار كمؤلف واعد يسعى لترك بصمة خاصة في عالم السينما.

بدأ أولى تجاربه كسيناريست من خلال فيلم زوجة رجل مش مهم، الذي يضم نخبة من النجوم من بينهم ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني، ومن إخراج معتز التوني، ليشكل العمل انطلاقته الفعلية في مجال الكتابة السينمائية.

كما يتعاون حاليًا مع الفنان أحمد فهمي في فيلم جديد من تأليفه يحمل عنوان الفيل على الدرفيل، تشارك في بطولته أسماء جلال، ومن المنتظر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.