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ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

توفيق عبد الحميد وسهام جلال
توفيق عبد الحميد وسهام جلال
محمد بدران

أثار الفنان توفيق عبد الحميد حالة من الجدل والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على وفاة الفنانة الراحلة سهام جلال التي وافتها المنية أمس الثلاثاء عقب تعرضها لوعكة صحية شديدة.

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه على «فيسبوك» قائلًا: “سؤال يشغلنى طوال الوقت رغم أننا لم نكن أصدقاء هى سهام جلال الله يرحمها ماتت من ساعات ولا من سنين”، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا بين المتابعين في ظل حالة الحزن التي خيّمت على الوسط الفني بعد إعلان الوفاة.

وفاة سهام جلال

ورحلت الفنانة سهام جلال، أمس الثلاثاء، بعد نقلها إلى العناية المركزة عقب تعرضها لوعكة صحية شديدة أدت إلى خضوعها لعملية جراحية.

وكانت الفنانة الراحلة سهام جلال قد نُقلت إلى العناية المركزة خلال الساعات الأخيرة، حيث خضعت لعملية جراحية عقب الأزمة الصحية التي ألمّت بها، قبل أن ترحل متأثرة بتداعيات حالتها الصحية.

المشوار الفني لـ سهام جلال 

وتُعد سهام جلال من أبرز الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها، حيث شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات التي حققت حضورًا لدى الجمهور، من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«فيلم ثقافي»، و«حرب أطاليا»، إلى جانب أعمال درامية متنوعة في التلفزيون والمسرح.

يذكر أن سهام جلال، بدأت مشوارها الفني كموديل في مجال الإعلانات، واكتشفها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقدمها في فيلم النمس.

وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية أشهرها المشاركة في بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" الذي مثل انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن.

وقدمت سهام جلال، حوالي 40 عملًا فنيًا في مسيرتها، كان آخرها مسلسل عوالم خفية، إلى جانب الفنان عادل إمام، قبل أن تختفي من الساحة الفنية. لكنها عادت مؤخرا لتظهر عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

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