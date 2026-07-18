القوات الروسية تستهدف مواني أوكرانية بضربات موجهة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت بضربات جماعية منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن "القوات المسلحة الروسية واصلت، الليلة، قصف المواني الأوكرانية المستخدمة لنقل الشحنات للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت: "نتيجةً لغارات جوية وبرية باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيّرة، استُهدفت في ميناء أوديسا منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى خزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح البيان أنه تم استهداف سفينتين تحملان شحنات عسكرية في ميناء تشورنومورسك، وفي عرض البحر".