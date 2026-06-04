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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يا وليدي ياه.. إطلاق الأغنية الرسمية لفيلم “7 Dogs”

بوستر فيلم 7 Dogs
بوستر فيلم 7 Dogs

أشعل المستشار تركي آل الشيخ حماس الجمهور بعد نشر أغنية "يا وليدي ياه"، إحدى الأغنيات الرئيسية لفيلم "7 Dogs"، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى تفاعلًا واسعًا من المتابعين ومحبي العمل.

وتحمل الأغنية طابعًا موسيقيًا عالميًا يمزج بين عدة ثقافات وأنماط موسيقية مختلفة، بما يتماشى مع الهوية الدولية التي يتمتع بها فيلم "7 Dogs"، أحد أضخم الإنتاجات السينمائية العربية والعالمية.

ويشارك في غناء الأغنية كل من النجمة الإسبانية إنديا مارتينيز، والفنان محمد المجذوب، والفنان بن عثمان، فيما تحمل ألحان الموسيقار عزيز الشافعي، الذي يقدم من خلالها بصمة موسيقية خاصة تعكس أجواء الفيلم وما يتضمنه من أحداث مشوقة ومشاهد استثنائية.

وجاء إطلاق "يا وليدي ياه" ضمن الحملة الترويجية المتواصلة لفيلم "7 Dogs"، الذي يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير منذ الإعلان عنه، خاصة مع مشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، إلى جانب فريق إنتاج عالمي يقف خلف العمل.

فيلم dogs 7

واستطاع فيلم «dogs 7» الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر مشهد تفجيري في تاريخ السينما على مستوى العالم. 

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن دخول «dogs 7» لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مشهد انفجاري وأكبر كمية متفجرات حقيقية داخل مشهد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وفي هذا المشهد تم استخدام قرابة 325 خرطوشا من النيتروم شديد الانفجار، 25 خزان وقود، 2 طن من بنتونيت، 159 من كاب تفجير كهربائى فورى، 4 كيلومتر من فتيل المتفجرات، 21،200 لتر بنزين، 3 سيارات تريلا 40 قدم، 4 شاحنات 5 أطنان.

وبذلك حطم فيلم «dogs 7» الرقم القياسى لأكبر كمية متفجرات فى مشهد واحد مستخدما 405.85 كيلوجرام من المتفجرات، متجاوزا القياسى المسجل من قبل فيلم جيمس بوند. 

أبطال فيلم «dogs 7»

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة  كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي  وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

يضم الفيلم  كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة. ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الاضحي بمصر وجميع أنحاء الوطن العربي .

تركي آل الشيخ يا وليدي ياه فيلم dogs 7 كريم عبدالعزيز أحمد عز

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