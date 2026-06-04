مواهب الأوبرا تتألق على مسرح دمنهور في حفل غنائي يضم روائع الطرب العربي

تستضيف دار الأوبرا المصرية، مساء السبت 6 يونيو، حفلاً فنيًا جديدًا لطلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية ودمنهور، وذلك على مسرح أوبرا دمنهور في تمام السابعة مساءً.

يقام الحفل تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، ويشارك فيه فصل الغناء العربي وكورال الأطفال بقيادة وتدريب الدكتور محمد حسني، حيث يقدم المشاركون مجموعة متنوعة من أشهر الأعمال الغنائية والطربية التي ارتبطت بوجدان الجمهور المصري والعربي.

ويتضمن البرنامج باقة من الأغاني والأعمال الخالدة، منها: "يا ما إنت واحشني"، "حبوا بعض"، "ساكن في حي السيدة"، "الورد جميل"، "توبة"، "افرح يا قلبي"، "جانا الهوا"، "مصر التي في خاطري"، "الدنيا ربيع"، "فيها حاجة حلوة"، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى.

ويشارك في إحياء الحفل نخبة من المواهب الشابة، بينهم وفاء إبراهيم، نجيب فرج، سهيلة محي الدين، عبد الرحمن محمد، سالي مصطفى، محمود غنيم، روان الحلواني، هنا أحمد، لمى علاء الدين، مريم جلال، سما أحمد، يوسف محمد، وسيلين عبده.

ويأتي الحفل في إطار جهود دار الأوبرا المصرية لاكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها، من خلال توفير منصات فنية تتيح لها تقديم قدراتها أمام الجمهور، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على مواصلة مسيرة الإبداع في الغناء والموسيقى العربية.