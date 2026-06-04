«حبوا بعض» و«الورد جميل».. ليلة طرب لمواهب الغناء وكورال الأطفال بـ «أوبرا دمنهور»

تقيم دار الأوبرا المصرية حفلًا للواعدين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية ودمنهور بإشراف الدكتورة هدى حسنى تدريب فصلى الغناء العربى وكورال الأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسنى وذلك فى السابعة مساء السبت 6 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج نخبة من المؤلفات الغنائية الشهيرة منها دور ياما إنت واحشنى، حبوا بعض، ساكن فى حى السيدة، موشح يا من لعبت به شمول، الورد جميل، توبة، إفرح يا قلبى، جانا الهوا، مونولوج عينى علينا يا أهل الفن، مصر التى فى خاطرى، كان فيه فراشة، الدنيا ربيع، أنا عندي بغبغان، مش حضعف، مصريتنا، فيها حاجة حلوة وغيرها .. اداء وفاء إبراهيم، نجيب فرج، سهيلة محى الدين، عبد الرحمن محمد، سالى مصطفى، محمود غنيم، روان الحلوانى، هنا أحمد، لمى علاء الدين، مريم جلال، سما أحمد، يوسف محمد، سيلين عبده.

يجسد الحفل رسالة دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى اكتشاف وصقل المواهب الواعدة وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن قدراتها الفنية بما يسهم فى إعداد أجيال جديدة قادرة على استكمال مسيرة الإبداع الموسيقى والغنائى العربى .