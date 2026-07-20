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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صعود جماعي في البورصة الأمريكية بدعم أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا

صعود جماعي البورصة الأمريكية
صعود جماعي البورصة الأمريكية
أ ش أ

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت"، خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، بقيادة تعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، بينما يترقب المستثمرون مجموعة مهمة من نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا التي قادت موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي - خلال تعاملات اليوم /الاثنين/ - بمقدار 78.39 نقطة أو بنسبة 0.15%، كما صعد مؤشر "إس آند بي 500" بمقدار 44.81 نقطة أو بنسبة 0.60%، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" المركب بمقدار 234.45 نقطة أو بنسبة 0.92%.

ومن المنتظر أن يتسارع موسم إعلان نتائج أعمال الربع الثاني في وقت لاحق من الأسبوع، مع ترقب نتائج عدد من الشركات الكبرى، من بينها "ألفابت" المالكة لخدمات "جوجل"، و"تسلا" للسيارات الكهربائية، و"إنتل" للمعالجات الإلكترونية، و"آي بي إم" للحواسيب.

كما يراقب المستثمرون عن كثب نتائج شركتي "إنتل" و"تكساس إنسترومنتس" بحثًا عن مؤشرات توضح ما إذا كان قطاع أشباه الموصلات قادرًا على استعادة زخمه بعد التراجع الحاد الذي شهده مؤخرًا، بحسب ما أوردته منصة "ماركت واتش" الاقتصادية.

وكان الارتفاع الكبير في الإنفاق الرأسمالي على تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب شركات الحوسبة السحابية العملاقة أحد أبرز العوامل التي دعمت مكاسب الأسواق هذا العام، إذ ساهم في صعود أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات التي يُنظر إليها على أنها المستفيد الأكبر من التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع وول ستريت إلى تسجيل مستويات قياسية، إلا أن موجة البيع التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي أثارت مخاوف من أن الارتفاعات السابقة تجاوزت حدودها الطبيعية.

وكان مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي منخفضا بأكثر من 20% مقارنة بأعلى مستوى قياسي سجله في أواخر يونيو، وهو ما يؤكد دخوله رسميًا في سوق هابطة، قبل أن يرتفع المؤشر بنسبة 2.5% خلال تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم /الاثنين/.

وقال جاك هير كبير محللي الاستثمار في شركة جايد ستون فاندز: "أصبح هامش الخطأ في السوق أقل مما كان عليه في السابق، وأي تطورات أو أخبار تتعلق بنتائج الأعمال قد تدفع السوق إلى التراجع"، مضيفا: "مع دخولنا النصف الثاني من العام، أصبحت توقعات السوق أعلى مما كانت عليه في السابق".

ووفقًا لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق نمو أرباح شركات مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 26% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفاعًا من تقديرات سابقة بلغت 23.7%.

وكانت أسهم شركتي "ميكرون تكنولوجي" و"سان ديسك" من بين أكبر الرابحين في قطاع الرقائق، بعدما ارتفع سهم الأولى بنسبة 5.1% والثانية بنسبة 5.4%.. وفي المقابل، صعد سهم شركة "ألفابت" بنسبة 3.4% بعد تقرير أفاد بأن الشركة المالكة لجوجل تطور رقائق جديدة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وقاد قطاعا تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات مكاسب مؤشر "إس آند بي 500.

وجاءت تراجعات المؤشرات الأمريكية الرئيسية الأسبوع الماضي رغم صدور بيانات تضخم جاءت معتدلة، ما خفف بعض المخاوف بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، إلى جانب البداية القوية لموسم نتائج أعمال الربع الثاني لدى البنوك الأمريكية الكبرى.

وتسعر الأسواق احتمالًا يقارب 15% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، وفقًا لأداة "فيد واتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي".

كما تابع المستثمرون عن كثب تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بعد أن أدى التصعيد الأخير في الصراع المستمر منذ نحو خمسة أشهر إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم.

وفي تحركات الأسهم الأخرى، ارتفع سهم سلسلة مطاعم "دومينوز بيتزا" بنسبة 3.6% بعدما تجاوزت إيرادات الشركة الفصلية توقعات "وول ستريت" بفارق طفيف.

بورصة وول ستريت الرقائق الإلكترونية المستثمرون

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