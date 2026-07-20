استجابة لشكاوى المواطنين.. "حدائق العاصمة" يتلقي طلبات تحويل الطلاب للمعهد الأزهري

أعلن جهاز مدينة حدائق العاصمة فتح باب تلقي طلبات التحويل لطلاب المعهد الأزهري بالمدينة للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع كامل بمقر المعهد الديني بالمدينة، في خطوة تستهدف حصر أعداد الطلاب الراغبين في النقل للمرحلة الابتدائية.

وأكد المهندس "احمد العربي" رئيس الجهاز أن هذا القرار جاء استجابة سريعة للشكاوى والمطالب التي تقدم بها المواطنين وأولياء الأمور بالمدينة خلال الفترة الماضية بشأن تسهيل إجراءات تحويل أبنائهم.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن هذا القرار جاء ثمرة للتنسيق والمباحثات المكثفة التي تمت مع المسئولين والمختصين بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك بهدف التيسير على القاطنين والجدد بالمدينة وتوفير الخدمات التعليمية كافة بالقرب من محل إقامتهم.



واوضح رئيس الجهاز، أن تفاصيل التقديم تهدف الي حصر أعداد الطلاب الراغبين في النقل للمعهد الأزهري بحدائق العاصمة، تمهيدا لإقرار تشغيل المرحلة الابتدائية بالمعهد وذلك خلال العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٦ م.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص جهاز مدينة حدائق العاصمة على استكمال المنظومة الخدمية بالمدينة، والتفاعل المباشر مع متطلبات السكان لضمان استقرار الأسرة وتوفير مناخ تعليمي مناسب للطلاب.