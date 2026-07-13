خصومات فورية للشركات المتقاعسة .. رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع تطوير الخدمات ميدانياً | صور

قاد المهندس أحمد محمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، جولة ميدانية موسعة، لمتابعة خطة التطوير ورفع كفاءة الخدمات، شملت عدة مناطق مختلفة بالعمارات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وتركزت بشارع البريد بمنطقة القرنفل بحي الزهور، للوقوف على مستوى الأداء التنفيذي وجودة الخدمات المقدمة على أرض الواقع، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ملاحظات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن أعمال المتابعة الميدانية تركزت على عدة محاور استراتيجية تُشكل عصب الخدمات اليومية للمواطنين، حيث تم الفحص الدقيق لسير العمل بخطة التطوير الشاملة والتي تتضمن متابعة أعمال النظافة، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، وصيانة أعمدة الإنارة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في تنمية المدينة وتحقق جودة الحياة للمواطنين.

وخلال جولته، تفقد رئيس الجهاز حالة الشوارع الداخلية بمنطقة البريد بحي الزهور، ومستوى النظافة العامة وأعمال الصيانة الدورية، ووجه بضرورة الإسراع في رفع المخلفات والأتربة، وزيادة معدلات العمل، مع تكثيف ورديات النظافة اليومية، لضمان الحفاظ على المظهر العام والانضباط البيئي.

كما تابع رئيس الجهاز، حالة أعمدة وشبكات الإنارة، ووجه بمراجعتها فنيا والتأكد من سلامتها وتأمينها، مع سرعة إصلاح أي أعطال، وتكثيف أعمال الصيانة الوقائية لضمان كفاءة الإنارة بالمحاور والميادين بما يتناسب مع خطة ترشيد الكهرباء.

كما تضمنت جولته، متابعة أعمال العناية بالمسطحات الخضراء، مشددًا على أهمية الالتزام بخطط الري المنتظم، وأعمال التقليم والتهذيب للأشجار والنخيل، ورفع كفاءة المناطق المزروعة، مؤكدًا أن أعمال الزراعة والتجميل والنظافة تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق المظهر الحضاري اللائق بالمدينة، إلى جانب استكمال أعمال الإنترلوك.

وفيما يخص ملف المرافق، تابع أعمال شبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة والرصد المبكر لأي ملاحظات فنية، والتعامل الفوري معها بالتنسيق بين الإدارات المختصة، بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثر المواطنين.

إلي جانبه، وجّه رئيس الجهاز، بإعداد مذكرات خصم فوري تجاه الشركات المقصّرة في أداء مهامها، مؤكداً على أهمية الالتزام الكامل بمعايير الجودة والنظافة داخل جميع المواقع السكنية بمدينة حدائق العاصمة.

وأكد المهندس أحمد العربي، في ختام جولته، أن هذه المتابعات الميدانية المتكررة، تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل كفريق واحد متناغم، تحت مظلة التوجيه الوزاري المباشر، نحو ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لأداء الشركات المنفذة لأعمال النظافة والزراعة والصيانة، لضمان بيئة نظيفة وآمنة ومظهر حضاري يليق بسكان ومدينة حدائق العاصمة.

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمشروعات السكنية الكبرى، وضرورة المتابعة الدورية لجودة الأداء وضمان استدامة المظهر الحضاري.

وإنطلاقا من تعليمات الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، بضرورة تكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة، لرصد أية مخالفات في حينها والتعامل الفوري معها، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات التنموية وتحقيق بيئة عمرانية منظمة.