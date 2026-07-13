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بعد ظبط نوى بلح وبسلة .. كيف تفرق بين البن الأصلى والمغشوش
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد ظبط نوى بلح وبسلة .. كيف تفرق بين البن الأصلى والمغشوش

بعد ظبط نوى بلح وبسلة .. كيف تفرق بين البن الأصلى والمغشوش
بعد ظبط نوى بلح وبسلة .. كيف تفرق بين البن الأصلى والمغشوش
محمد غالي
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يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة طرق التفرقة بين البن الأصلي والمغشوش، خاصة بعد نجاح مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية في ضبط قرابة طن من البن المغشوش قبل طرحه بالأسواق مغشوش بنوى بلح وبسلة، خلال حملة رقابية استهدفت أحد مخازن المواد الغذائية، في إطار جهود الدولة لمواجهة الغش التجاري وحماية صحة المستهلكين.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أبرز أساليب غش البن، والعلامات التي تساعد على اكتشافه، إلى جانب الأضرار الصحية المحتملة، وعدد من النصائح لتجنب الوقوع ضحية للمنتجات المغشوشة.

كيف تفرق بين البن الأصلى والمغشوش

أشهر طرق غش البن

أوضح استشاري التغذية العلاجية أن أساليب غش البن لا تقتصر على استخدام نوى البلح فقط، بل تعتمد على خلط العديد من المكونات منخفضة التكلفة لإنتاج خليط يشبه البن الطبيعي.

وأشار إلى أن بعض المخالفين يخلطون نوى البلح مع قشر الفول السوداني والبسلة الجافة، ثم يضيفون القمح أو الذرة المحمصة قبل طحن المكونات معا، بينما يلجأ آخرون إلى إضافة الشوكولاتة الداكنة لإكساب الخليط طعما قريبا من القهوة الأصلية.

وأضاف أن بعض حالات الغش تتم باستخدام ثمار البلوط بعد خلطها ببيكربونات الصوديوم وقشر الفول السوداني، كما يقوم البعض بإعادة استخدام تفل البن الناتج عن المقاهي بعد تجفيفه وخلطه بمكونات أخرى لإعادة بيعه على أنه بن طبيعي.

اختبارات منزلية لكشف البن المغشوش

وأوضح أن هناك بعض التجارب البسيطة التي يمكن إجراؤها في المنزل للكشف عن جودة البن.

اختبار الماء

يتم وضع كمية صغيرة من البن داخل كوب من الماء، فإذا ظل البن طافيا على سطح الماء لعدة لحظات قبل أن يترسب تدريجيا، فهذا يعد مؤشرا على أنه بن طبيعي، أما إذا هبط مباشرة إلى قاع الكوب بسرعة فقد يكون مغشوشا ومخلوطا بمواد أخرى مثل نوى البلح.

اختبار الليمون

وللتأكد من وجود بيكربونات الصوديوم، يمكن وضع بضع قطرات من عصير الليمون على كمية من البن، فإذا حدث فوران واضح، فقد يشير ذلك إلى احتواء الخليط على بيكربونات الصوديوم المستخدمة في بعض عمليات الغش.

كيف تفرق بين البن الأصلى والمغشوش

نصائح لتجنب شراء البن المغشوش

ونصح استشاري التغذية العلاجية المواطنين بشراء البن من المحال المعروفة والعلامات التجارية الموثوقة، مع تجنب المنتجات مجهولة المصدر أو منخفضة السعر بصورة غير مبررة.

كما أوصى بشراء حبوب البن الكاملة وطحنها في المنزل باستخدام مطاحن كهربائية صغيرة، باعتبارها الوسيلة الأكثر أمانا لضمان الحصول على قهوة طبيعية عالية الجودة وخالية من الغش.

علامات تميز البن المغشوش

وأكد استشاري التغذية العلاجية أن القهوة التركية تعد من أكثر أنواع البن تعرضا للغش، مشيرا إلى وجود عدد من العلامات التي تساعد المستهلك على اكتشاف المنتج غير الأصلي.

الطعم

يميل البن المغشوش إلى الطعم المحروق نتيجة تحميص المكونات البديلة مثل البسلة ونوى البلح والحبوب الأخرى.

 

اللون

يكون لون البن المغشوش عادة أفتح من اللون الداكن المعروف للبن الطبيعي.

غياب تأثير الكافيين

وأوضح أن عشاق القهوة قد يلاحظون غياب الشعور المعتاد بالنشاط واليقظة بعد تناول البن المغشوش، ويرجع ذلك إلى انخفاض أو غياب الكافيين نتيجة استبدال البن الحقيقي بمكونات أخرى.

 

كيف تفرق بين البن الأصلى والمغشوش

 

الأضرار الصحية للبن المغشوش

وأشار الدكتور بهاء ناجي إلى أن أبرز الأضرار الصحية للبن المغشوش تتمثل في احتوائه على مكونات مثل البسلة والفول السوداني، والتي قد تتسبب في اضطرابات بالجهاز الهضمي وانتفاخات شديدة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات القولون.

وأضاف أن الشعور بانتفاخ سريع أو آلام بالقولون عقب تناول القهوة قد يكون مؤشرا على احتوائها على مكونات مغشوشة.

وأكد أنه لا توجد حتى الآن أدلة علمية تثبت ارتباط هذه المواد بالإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، إلا أن ضررها الأساسي يتمثل في اضطرابات الجهاز الهضمي، إلى جانب حرمان المستهلك من الفائدة الأساسية للقهوة والمتمثلة في الحصول على الكافيين.

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