لميس الحديدي: زيارة محمد بن زايد لمصر تعكس عمق العلاقات والتنسيق المستمر

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى القاهرة، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات، كما تؤكد استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بقضايا المنطقة، في ظل الأوضاع المتوترة التي يشهدها الإقليم.

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، إن الزيارة شهدت بحث سبل التنسيق المستمر بشأن قضايا الإقليم، مشيرة إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بشواغل دول الخليج، خاصة مع تصاعد التوترات وأعمال العنف في المنطقة، رغم توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران.

وأضافت أن العلاقات بين مصر والإمارات تتميز بالقوة والخصوصية، حيث تربط البلدين علاقات وثيقة على المستويين السياسي والاقتصادي، بما يعكس الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأشارت لميس الحديدي، إلى أن أهمية الزيارة تتضاعف في ظل توقيتها، مع استمرار التوتر المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران رغم الاتفاق، مؤكدة أن التشاور والتنسيق بين القاهرة وأبوظبي يمثلان عاملًا مهمًا، باعتبار أن مصر والإمارات ركيزتان أساسيتان في استقرار المنطقة.