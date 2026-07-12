حصيلة تقترب من 51.5 مليون جنيه.. حدائق العاصمة تحقق إقبالًا استثماريًا قياسيًا في مزادها العلني اليوم

نظم جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، اليوم الأحد الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٦، جلسة مزاد علني بالسرادق المقام بمقر الجهاز، وسط حضور لافت يؤكد تنامي ثقة المتقدمين في مقومات المدينة الواعدة، وتضمن المزاد طرح عدد (٦) محلات تجارية وصيدلية، بالسوق التجاري بمركز خدمات رقم ١٤ بحي الأمل، وعدد (٢) ورشة حرفية، متنوعة النشاط، بجانب عدد (٢) كافتيريا، بمنطقة الخدمات الرئيسية بحي الزهور بمنطقة ٢٣٥٠ فدان، بمساحات تتراوح بين (٩م٢ إلي ٤٠م٢).

وذلك في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية لوزارة الإسكان بتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، نحو تعزيز التنمية العمرانية، وتؤكد إهتمام الدولة وجهاز المدينة بتوسيع قاعدة الخدمات وتوفير محال تجارية تلبي إحتياجات السكان وتنوع الأنشطة الإستثمارية.

وترأس الجلسة المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بحضور النواب ومديري إدارات الأمن والقانونية والمالية والعقارية، بالإضافة إلى المستشار محمد السحيمي بمجلس الدولة، و المحاسب فؤاد ناجي ممثل وزارة المالية، والعميد مايكل منير، مأمور قسم شرطة تعمير بدر وحدائق العاصمة، والدكتور المحاسب شريف الجندي، مدير عام بقطاع الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمحاسب محمد مجدي بقطاع التمويل والإستثمار.

شهدت الجلسة أجواءً من الحماس والمنافسة الجادة بين المتقدمين، حيث تزايدت المزايدات بوتيرة تعكس رغبة حقيقية في الاستثمار داخل المدينة، وظهرت بوضوح المؤشرات الإيجابية لارتفاع الطلب على الأنشطة التجارية والخدمية بما يتواكب مع حركة النمو العمراني المتسارعة.

وقد شهد المزاد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الترسية، حيث تراوح سعر المتر للمحلات بين ( ٢٦٢ الف - ٢٨٥ الف) جنية ، وبالنسبة لمراكز الصيانة والورش الحرفية تراوح سعر المتر بين ( ١٣١ الف - ١٦٥ الف) جنيه، وبالنسبة للكافتيريا بلغ سعر المتر لكل منهما علي حده ( ١١٠ الف ) جنيه، أما بالنسبة لسعر المتر المربع للصيدلية فبلغ قيمة ( ٢٥٠ ألف ) جنيه، وقد تنوعت الأنشطة بالمحلات التجارية بناءا على رغبات السادة المتقدمين للمزاد ما بين ( سوبر ماركت - حلاق - أدوات منزلية وكهربائية - كافتيريا - مطعم شعبي)، كما تنوعت الأنشطة بمراكز الصيانة والورش الحرفية ما بين ( أحذية - كاوتش وبطاريات)، ما يعكس قوة الإقبال وتنافس المستثمرين على اقتناص فرص الاستثمار داخل حدائق العاصمة.

وأسفرت الجلسة عن بيع الصيدلية وجميع المحال ومراكز الصيانة والكافتيريا المطروحة بالمزاد، بقيمة إجمالية بلغت نحو ٥١.٥ مليون جنيه، في دلالة قوية على قوة السوق وثقة المستثمرين المتزايدة في مستقبل مدينة حدائق العاصمة، وأضاف رئيس الجهاز أن هذا المزاد خطوة ضمن برنامج موسع من الطروحات الدورية التي تعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة داخل المدن الجديدة.

وأكد المهندس أحمد العربي أن هذا النجاح يعكس الدور المحوري لجهاز مدينة حدائق العاصمة والهيئة في دعم التوسع العمراني المنظم وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز فرص التنمية الشاملة ويواكب مستهدفات رؤية مصر (٢٠٥٠) نحو مدن مستدامة وتطوير مستوى جودة الحياة للمواطنين.

ويتقدم رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة بخالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في جلسة المزاد، كما يهنئ الفائزين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا استمرار الجهاز في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتميزة خلال المرحلة المقبلة.