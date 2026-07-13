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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد عز العرب: العلاقة بين الرئيس السيسي ومحمد بن زايد تتجاوز الدبلوماسية إلى شراكة استراتيجية

أبعاد القمة المصرية الإماراتية، والعلاقات ما بين الرئيسين
أبعاد القمة المصرية الإماراتية، والعلاقات ما بين الرئيسين
شيماء جمال
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أوضح د. محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الأهرامات للدراسات أبعاد القمة المصرية الإماراتية، والعلاقات ما بين الرئيسين.

وقال د. محمد عز العرب خلال لقاء تليفزيونى عبر برنامج صباح الخير يا مصر على الفضائية المصرية: إن هناك نوعية من العلاقات السياسية بين القادة على مدار فترات مختلفة، تلعب فيها الكيمياء السياسية دورًا كبيرًا، وهذا الأمر حدث في عهود مختلفة ومع رؤساء مصريين سابقين، وربط الأمر بالسياق الزمني ونوه انه حدث هذا الأمر مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مع بعض قادة التحرر الوطني في بعض الدول الافريقيه والعربية، وأيضًا مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع بعض من الشخصيات الدولية، كالرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

وأشار رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الأهرامات للدراسات إلى أن علاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغة الاختلاف مع الشيخ محمد بن زايد، منوها أن البعد الشخصي جزء مهم جدا في البعد المؤسسي لهذه العلاقة، إذ يمثل دعما لها وليس خصما، لأن فى النهاية الرؤساء او الملوك او الامراء او السلاطين بشر وبالتالي فإن الارتياح والتوافق الشخصي بين القادة يمثلان عاملًا مهمًا في طبيعة العلاقات بينهم.

ونوه د. محمد عز العرب أن المتخصصين في الإنسانيات وتحليل لغة الجسد يلاحظون وجود علاقة وشراكة واضحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، سواء في الأوقات العادية أو خلال فترات الأزمات، لافتًا إلى أن المنطقة تمر حاليًا بمرحلة تشهد حربًا إقليمية لها امتدادات عالمية، كما يحدث في إيران، وهو ما يجعل تأثيراتها على المنطقة واضحة بدرجة كبيرة.

وأكد انه لابد في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، أن يكون هناك تنسيقا مستمرا بين الدول الكبرى في المنطقة، وهي مصر والإمارات والسعودية والأردن، قائم على مصالح متبادلة وتوافقات مشتركة وعلى سياسات منسقة وسريعة

وتابع: فالزيارة اللي قام بها الشيخ محمد بن زايد لمصر كانت من الممكن ألا تتجاوز الساعة او الساعة ونصف وكان يفترض ان يقابل الرئيس مساء، لكن يبدو انه كان هناك بعض القضايا الملحة التى تقتضي ان يتم الابلاغ بشكل مباشر بدرجة كبيرة.

ونوه أن الأحداث التي تمر بها المنطقة تقتضي أن يكون هناك تنسيقا في المواقف وإنذارات مبكرة وعلاقات منسقة واضحه جدا ما بين مصر والإمارات في هذا السياق، رغم اي محاولات تحاول أن تعكر صفو هذه العلاقة.

القمة المصرية الإماراتية الأهرامات الكيمياء السياسية السادات كارتر السيسي محمد بن زايد

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