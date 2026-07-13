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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. بدء تطوير البنية التحتية لمنطقة خالد بن الوليد والعوامية ووسط المدينة

محافظ الأقصر يوجه بالبدء الفوري في تطوير البنية التحتية للمرافق بمنطقة خالد بن الوليد والعوامية ووسط المدينة
محافظ الأقصر يوجه بالبدء الفوري في تطوير البنية التحتية للمرافق بمنطقة خالد بن الوليد والعوامية ووسط المدينة
شمس يونس
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عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي شركات المرافق العامة، بحضور اللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، وذلك بقاعة الاجتماعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشارك في الاجتماع ممثلو شركات الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمصرية للاتصالات، لمراجعة الموقف التنفيذي وتسريع وتيرة العمل في مشروعات تجديد وتحديث البنية التحتية للمرافق بمنطقة خالد بن الوليد، والعوامية، ووسط المدينة .

ووجه محافظ الأقصر بالبدء الفوري في تنفيذ الأعمال وفق خطة زمنية محددة، مع التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وعدم تعارض أعمال المرافق مع بعضها البعض.

كما شدد محافظ الأقصر على ضرورة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المرافق في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أنه لن يتم ترك أي شارع بعد الانتهاء من أعمال الحفر، مع الالتزام برصف جميع الشوارع التي يتم تنفيذ الأعمال بها فور الانتهاء من تحديث المرافق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.

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