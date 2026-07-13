100 مليون شكرًا | أبناء نجوم المنتخب يتألقون في الغناء مع تامر حسني

شهد الحفل الذي يقام حاليا في استاد القاهرة الدولي، لتكريم لاعبي منتخب مصر على انجاز كأس العالم، فقرة غنائية للفنان تامر حسني، وسط تفاعل ومشاركة أبناء نجوم منتخب مصر الغناء مع نجم الجيل، وسط حماسة الجماهير الحاضرة للحفل.





عرضت شاشة استاد القاهرة الدولي، ابرز لحظات منتخب مصر في كأس العالم وخاصة اللحظات التي احرز فيها أهداف الفوز واحتفالات اللاعبين عقب الفوز في كل مباراة في كأس العالم.



فيما وصلت منذ قليل الحافلة التي تقل لاعبي منتخب مصر، لاستاد القاهرة الدولي، قبل أن تجوب ارجاء الاستاد، لحضور حفل تكريم لاعبي المنتخب الوطني بعد انجاز كأس العالم.



