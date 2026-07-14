بعد انتقادات قصة شعرها.. مفيدة شيحة: لو مش طايقني ليه عامل لي متابعة؟

أعربت الإعلامية مفيدة شيحة عن استيائها من بعض التعليقات السلبية التي تتلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لا تمانع اختلاف الآراء، لكنها ترفض الإهانة والتجريح.

وقالت مفيدة شيحة، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، إنها منذ عودتها من أداء مناسك الحج فوجئت بوجود أشخاص يحرصون على كتابة تعليقات مسيئة لها ولحياتها الشخصية، رغم أنهم يتابعونها باستمرار، معلقة: “من أول ما رجعت في ناس بتتلذذ تكتب تعليقات فيها إهانة أو يشككوا في حياتي وشخصيتي.. طيب لو أنت مش طايقني عامل لي متابعة ليه؟!”

كما ردت على الانتقادات التي طالت إطلالتها وقصة شعرها، موضحة أنها لم تطل شعرها يومًا لأنه لا يناسبها، مضيفة: “أنا عمري ما هطول شعري لأنه مش بيلبق عليا، بس هل يليق إنك تبعتلي إيه القرف أو الذكر ده؟ قولي لي: أنا بحبك في الطويل، بلاش تقصيه، وكل واحد له رأيه.. لكن نشتم بعض ليه؟!”

واختتمت مفيدة شيحة رسالتها بالتأكيد على أهمية احترام الاختلاف في الآراء، داعية إلى الابتعاد عن الإساءة الشخصية والاكتفاء بإبداء الرأي بأسلوب راقٍ.