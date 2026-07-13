سقوط مستر شاومينج لتسريب امتحانات الثانوية .. مفيدة شيحة: يديرها طلاب بكليات القمة

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بنجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتورطين في شبكة "مستر شاومينج" المتخصصة في تسريب امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن ما جرى يمثل ضربة قوية لمحاولات العبث بمستقبل الطلاب ومنظومة التعليم.

التحقيقات قادت إلى اكتشاف مجموعة على تطبيق "تيليجرام" تحمل اسم "مستر شاومينج"

وخلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع على قناة "النهار"، أوضحت مفيدة شيحة أن بداية كشف القضية كانت داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمنطقة التجمع، بعدما لاحظ عدد من أولياء الأمور تحركات مريبة لأشخاص في محيط اللجنة، ما دفع الجهات المختصة إلى التعامل مع الواقعة.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن التحريات كشفت وجود طالب يؤدي الامتحان مستعينًا بسماعة إلكترونية متطورة لتلقي الإجابات من خارج اللجنة، مشيرة إلى أن التحقيقات قادت إلى اكتشاف مجموعة على تطبيق "تيليجرام" تحمل اسم "مستر شاومينج"، كانت تعرض تسريب الامتحانات والإجابات مقابل مبالغ مالية تختلف من مادة إلى أخرى.

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الواقعة لم تقتصر على منطقة التجمع فقط، بل تبين وجود نشاط مماثل في عدد من المناطق، وهو ما يشير إلى أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تعمل على نطاق واسع.

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن المفاجأة تمثلت في أن القائمين على إدارة الشبكة هم طلاب يدرسون في كليات القمة، من بينهم طلاب بكليات الطب والصيدلة والتمريض، موضحة أن الطالب كان يدفع نحو 950 جنيهًا مقابل الحصول على الامتحان والإجابات عبر السماعة الإلكترونية أثناء أداء الاختبار.

ولفتت مفيدة شيحة إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في تتبع وسائل التواصل المستخدمة في الجريمة، بما في ذلك السماعات الإلكترونية والمحافظ المالية الرقمية التي استُخدمت في تحصيل الأموال، وصولًا إلى المتورطين في إدارة الشبكة.

واختتمت الإعلامية مفيدة شيحة، حديثها بالتساؤل: "كيف لطلاب في كليات القمة أن يقرروا تدمير بلدهم والمساهمة في إفساد منظومة التعليم ومستقبل آلاف الطلاب؟"، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع تتطلب مواجهة حاسمة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات.

