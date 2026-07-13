محافظ الوادي الجديد توجّه بسرعة تأثيث مبنى العيادات الخارجية الجديد بالتأمين الصحي

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وجهت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بسرعة فرش وتأثيث مبنى العيادات الخارجية الجديد الملحق بفرع التأمين الصحي بمدينة الخارجة، وذلك بعد انتهاء كافة أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية به، بإجمالي تكلفة تقديرية بلغت 8 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ للاطمئنان على جاهزية المبنى، يرافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية، وإيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور محمد محروس مدير عام فرع التأمين الصحي بالوادي الجديد، في إطار مشروع توسعة وتطوير عيادات النصر للتأمين الصحي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بكفاءة عالية.

وأوضحت المحافظ أن المبنى الجديد يضم 8 عيادات تخصصية ومعملًا للتحاليل الطبية وصالة انتظار للمرضى.

كما كلفت مديرية الإسكان بإعداد مقايسة تقديرية لاستكمال الطابق الثاني للمبنى، وسرعة إيجاد حل لشكاوى المنتفعين من مقر التأمين الصحي الحالي بمركز الداخلة لحين إنشاء المقر الجديد هناك.

وشددت على التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية لتوفير كوادر طبية متخصصة في جراحة القلب والأورام لخدمة أبناء المحافظة.