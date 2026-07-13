رسالة نارية من ميدو بشأن شركة الكرة بالزمالك

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق على ملف شركة الكرة المزمع إنشائها خلال الفترة القادمة.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أكس": مفيش حد بيأسس شركة قائمة على نظام مالي خاسر (بالسالب) خلال السنوات الأخيرة بيبيع أكثر من 20% على أقصى تقدير من أسهم شركته عند تأسيسها، ثم بعد ذلك يعمل على تطوير العملية الإدارية لتقليل نسب الخسارة على مدار ثلاث سنوات، وحينها يتخذ قرار بطرح نسبة أخرى من الأسهم للبيع إذا اضطر لذلك".

وأضاف: كلنا مع تأسيس شركة كرة القدم بنادي الزمالك، ولكن تأسيس الشركات وبيع وطرح الأسهم له أصول، وعلى مسؤوليتي الشخصية مفيش حد هيقدر حتى يحلم إنه يعمل حاجة غير الصح والأصول في نادي الزمالك".

وأكد ميدو : الزمالك نادي عريق وعنده جمعية عمومية محترمة لن تسمح أبدًا بالتفريط في أصول النادي التي تعتبر حقًا أصيلًا لهم ولأولادهم ولأحفادهم".

و أستكمل :انا عامل حلقة خاصة ليلة الجمعة ان شاء الله عن فكرة تأسيس شركة الزمالك لكرة القدم هكون مستضيف فيها خبراء اقتصاديين في تأسيس الشركات ودعوت الكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي ليكون ضيفا في الحلقة لنناقش معا قضية مهمة جدا لمستقبل الزمالك علشان نوضح كل الأمور للجمعية العمومية!!

و تابع :سأتواجد يوم الجمعة القادم بإذن الله بعد الصلاة داخل نادي #الزمالك لمقابلة أعضاء الجمعية العمومية للحديث معهم عن مستقبل شركة كرة القدم في النادي ورأيي في ما هو الأصلح لمستقبل أولادنا وأحفادنا وايه هو احسن قرار لمستقبل النادي.

و أختتم :بدعوا جميع أعضاء الجمعية العمومية المحترمين للتواجد في النادي بعد الصلاة مباشرة حتى نصل معا لأنسب حل لمستقبل نادينا.