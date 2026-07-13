مسؤول بـ"نادي الأسير" لـ"صدى البلد": مروان البرغوثي تعرض لاعتداء جديد وحالته الصحية صعبة

في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، كشف رائد عامر، مسؤول الشؤون الخارجية في نادي الأسير الفلسطيني، عن تعرض الأسير القيادي مروان البرغوثي لاعتداء جديد، مؤكدًا أن حالته الصحية تدهورت نتيجة الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها، في وقت تتواصل فيه، بحسب قوله، إجراءات العزل والتنكيل بحقه.

وقال رائد عامر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن مروان البرغوثي يتعرض منذ سنوات للمضايقات والتعذيب والتنكيل والعزل الانفرادي من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تستهدف النيل من معنوياته والحد من تأثيره داخل السجون، فضلًا عن تقليص حضوره وتأثيره على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية.

وأضاف أن البرغوثي تعرض خلال الأيام الماضية لاعتداء جديد، حيث أطلق السجانون الرصاص المطاطي عليه، إلى جانب تعرضه لاعتداء وصفه بـ"الوحشي".

رائد عامر مسؤول الشؤون الخارجية في نادي الأسير الفلسطيني

وأشار عامر إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم تؤكد أن الحالة الصحية للبرغوثي أصبحت صعبة نتيجة الاعتداءات المتواصلة التي يتعرض لها، إلى جانب ما وصفه بالانتهاكات المستمرة بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وأكد أن البرغوثي، رغم ما يتعرض له من اعتداءات وإجراءات عقابية، لا يزال يتمتع بمعنويات مرتفعة، مشددًا على أن محاولات كسر إرادته أو الحد من تأثيره لم تنجح.