عائلة مروان البرغوثي تعلن إصابة القيادي الفلسطيني برصاصة مطاطية داخل السجن

كشفت عائلة القيادي في حركة فتح والأسير الفلسطيني مروان البرغوثي عن تعرضه لإصابة برصاصة مطاطية أطلقها أحد السجانين داخل أحد السجون الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابته في ساقه ونزيف، بحسب ما نقلته العائلة.

وقال عبد القادر بدوي، المسؤول الإعلامي في الحملة الشعبية لحرية مروان البرغوثي وكافة الأسرى، إن محاميًا إسرائيليًا زار البرغوثي الخميس الماضي، وأبلغه بأن أحد عناصر مصلحة السجون فتح باب زنزانته بصورة مفاجئة وأطلق رصاصة مطاطية من مسافة قريبة أصابته في ساقه، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ أي رعاية طبية لعدة أيام عقب الحادث.

من جانبه، اعتبر عرب البرغوثي، نجل الأسير الفلسطيني، أن الواقعة تأتي في إطار ما وصفه بمحاولات متواصلة لاستهداف والده والنيل من إرادته وتصفيته جسديًا داخل السجن.

بدورها، قالت المحامية فدوى البرغوثي، زوجة مروان البرغوثي، إن إصابة زوجها تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها داخل السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أن مصلحة السجون أصدرت أيضًا تقريرًا تحريضيًا بحقه، بالتزامن مع اتساع الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه.

وأضافت أن هذه الإجراءات لن تؤثر على مواقف البرغوثي أو مكانته، مؤكدة أنه لا يزال متمسكًا بمواقفه الداعية إلى الحرية وإنهاء الاحتلال، رغم ظروف الاعتقال والعزل الانفرادي المستمرة.

كان مكتب مروان البرغوثي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن سلطات الاحتلال شددت إجراءات العزل الانفرادي بحقه، مشيرًا إلى أنه محتجز في العزل منذ نوفمبر 2023، ويتعرض لإجراءات وصفت بأنها تعسفية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.