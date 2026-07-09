ميدو يدعم لاعبي منتخب مصر ويدعم احترافهم بالدوريات الأوروبية

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على تألق لاعبي منتخب مصر في بطولة كأس العالم.

وكتب ميدو عبر حسابه على “إكس”: "‏طول الماتش عمال أفكر إزاي واحد زي محمد هاني أو مروان عطية أو مهند لاشين أو إمام عاشور أو كريم حافظ أو مصطفى شوبير ما بيلعبوش في بنفيكا ولا بورتو ولا سبورتنج نادي في وسط الجدول في اللاليجا أو نادي جامد في فرنسا!! لازم ندي فرصة للولاد الصغيرة إنها تسافر وتبدأ رحلتها بدري!".

وكان منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة حرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.