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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد وهبي: ندخل مباراة فرنسا بهدف الفوز ونستهدف تحقيق كأس العالم

محمد وهبي
محمد وهبي
عبدالله هشام

أكد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، رغبته في تحقيق الفوز وعبور دور ربع النهائي أمام فرنسا في كأس العالم 2026.

وقال وهبي، في تصريحات صحفية: “لا يتم الحكم على بطولتنا في الوقت الحالي، أنا أقول دائماً إن الحصاد والتقييم يكونان في النهاية فقط”.

وأصاف: “طالما هناك المزيد لأقدمه فلن يكون هناك إنجاز مرضي وتحدثت مع الطاقم الفني واللاعبين؛ نحن نريد الفوز بكل تأكيد، وسنفعل كل شيء من أجل الفوز”.

وواصل مدرب المغرب: “الأصوات التي تقول إن ما وصلنا إليه حتى الآن رائع ولا بأس بالخسارة أمام فرنسا المرشحة للقب لا نسمعها ونريد الفوز وسنبذل كل ما لدينا لتحقيقه ولن نقع في فخ الاكتفاء”.

وأوضح: “سندخل الملعب للعب على التأهل لنصف النهائي وكأن ظهرنا إلى الجدار شعور أن ما فعلناه جيد والباقي مكافأة غير جديد المكافأة الوحيدة التي أرهاا هي الفوز بالكأس”.

وعن مواجهة وهبي لفرنسا في كأس العالم تحت 20 سنة قال: “الأمر مختلف تماماً، وكل مباراة مختلفة ولها سياقها وقصتها الخاصة، ولن تكون مشابهة حتى لمباراة 2022 المهم  هو أننا  نمتلك فريقاً مختلفاً يواجه منتخباً فرنسياً مختلفاً أيضاً عما كان عليه قبل 4 سنوات، ويجب أن نكون واثقين بناءً على ما أظهرناه سابقاً، وواثقين من قدرتنا على تقديم أشياء جميلة والفوز بهذه المباراة”.

وتحدث وهبي عن تولي حكم أرجنتيني إدارة مباراته أمام فرنسا : “بالنسبة لي تم تعيين حكم يمتلك خبرة، وما نريده في مثل هذه المباريات الحساسة هو الخبرة، لذا نحن هادئون تماماً، لعبنا سابقاً أمام حكم من هولندا قبل لقاء هولندا وأدار اللقاء بشكل جيد، نحن لا نتدخل في هذه التفاصيل لأننا نعلم أن الحكام يبذلون قصارى جهدهم”.

وواصل: “ما يجب أن نقيمه هو المواقف؛ على سبيل المثال، حَكَم مباراتنا ضد كندا كان خبيراً لكنه لم يكن يتحدث وكان يخرج البطاقات سريعاً، وعلى العكس في مباراة باراجواي وفرنسا كان الحكم لا يخرج البطاقات”.

واختتم وهبي تصريحاته قائلا: “البطاقات والإنذارات تؤثر على سير المباريات؛ لذا في هذا الجانب أعتقد أن علينا التكيف والتحسن، لكن بخصوص جودة الحكام فليس لدي ما أقوله، مستواهم عالٍي بالنسبة لي”.

محمد وهبي منتخب المغرب فرنسا المغرب كأس العالم 2026

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