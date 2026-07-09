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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل المغرب المتوقع أمام فرنسا في ربع النهائي

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

يواصل المنتخب المغربي استعداداته لخوض واحدة من أقوى مبارياته في بطولة كأس العالم، عندما يلتقي نظيره الفرنسي في الدور ربع النهائي، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم لما تحمله من أهمية كبيرة وطموحات مشتركة نحو بلوغ المربع الذهبي. 

ويعمل المدير الفني محمد وهبي على وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية، رغم وجود بعض الغموض المرتبط بالحالة البدنية لعدد من اللاعبين.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب المغربي على ياسين بونو في حراسة المرمى، بينما يقود خط الدفاع كل من نصير مزراوي، وشادي رياض، وعيسى ديوب، وأشرف حكيمي. وفي خط الوسط يتوقع مشاركة أيوب بوعدي، ونائل العيناوي، وعز الدين أوناحي، على أن يقود الهجوم الثلاثي إبراهيم دياز، وسفيان رحيمي، وبلال الخنوس.

ووصل المنتخب المغربي إلى هذا الدور بعد عروض قوية أكدت جاهزيته للمنافسة على اللقب، حيث تجاوز المنتخب الهولندي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق في دور الـ32، قبل أن يقدم أداءً مميزًا أمام المنتخب الكندي صاحب الأرض والجمهور في دور الـ16، محققًا انتصارًا كبيرًا بثلاثة أهداف دون رد.

وتألق عز الدين أوناحي خلال مواجهة كندا بعدما سجل هدفين، بينما اختتم سفيان رحيمي الثلاثية بهدف في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليمنح منتخب بلاده دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة فرنسا.

أما المنتخب الفرنسي، فقد بلغ الدور ربع النهائي بعد مشوار شهد بعض الصعوبات، إذ افتتح مشواره بانتصار بثلاثية نظيفة على منتخب السويد، ثم واجه اختبارًا صعبًا أمام منتخب باراغواي في دور الـ16.

وظلت المباراة متكافئة حتى الدقيقة السبعين، عندما حصل المنتخب الفرنسي على ركلة جزاء نجح كيليان مبابي في تحويلها إلى هدف منح فريقه بطاقة التأهل، لتنتهي المواجهة بفوز فرنسا بهدف دون مقابل.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية بين المنتخبين، في ظل امتلاك كل طرف مجموعة مميزة من اللاعبين، ورغبة مشتركة في مواصلة المشوار نحو نصف النهائي، في لقاء يتوقع أن يشهد صراعًا تكتيكيًا كبيرًا وإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

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