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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

20 مليون دولار استثمارات صينية جديدة.. مجمع صناعي ذكي لتطوير صناعة السيارات في مصر

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم


بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية، برئاسة الدكتورة تشيو يون جيه، رئيس مجلس إدارة الشركة، خطة الشركة لإقامة مجمع صناعي متطور في مصر لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات، وذلك بحضور المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، والمهندس علاء صلاح الدين رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة.
 

مجمع صناعي
 

واستعرض اللقاء خطة الشركة لإنشاء مجمع صناعي باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، يعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع الذكي، لتقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات تشمل تجهيز خطوط الإنتاج، وتوفير الأنظمة البرمجية الصناعية الذكية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية لتخطيط وتصميم المصانع.
 

أولوية استراتيجية
 

وأكد وزير الصناعة أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تمثل إحدى أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة تستهدف الانتقال من مراحل تجميع السيارات إلى التصنيع الفعلي، وتعميق المكون المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
 

مركز إقليمي
 

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على جذب كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، إلى جانب الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التصنيع المتقدم، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع السيارات والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
 

نقل التكنولوجيا
 

وأشار الوزير إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات الإنتاجية، وإنما تمتد إلى نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات المحلية، وتأهيل الكوادر المصرية في مجالات الهندسة الصناعية، والتصنيع الذكي، والتحول الرقمي، باعتبار العنصر البشري أحد أهم ركائز التنمية الصناعية المستدامة.
 

مزايا تنافسية
 

ولفت إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتطور البنية التحتية، وشبكة اتفاقيات التجارة التي تمنح المنتجات المصرية فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن توافر الكفاءات الهندسية والفنية المؤهلة.
 

شراكة طويلة
 

من جانبها، أكدت الدكتورة تشيو يون جيه، رئيس مجلس إدارة شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية، اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري، وإقامة شراكة طويلة الأجل تقوم على نقل المعرفة والخبرات الفنية، وتأهيل الكوادر الهندسية المحلية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الابتكار التكنولوجي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير حلول صناعية متقدمة تدعم مستقبل الصناعة المصرية.

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