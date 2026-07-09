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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد هبوط 90 قرشًا.. الدولار يستقر عند 49.57 جنيه في البنوك

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 9 يوليو 2026، وذلك بعد تراجعه بنحو 90 قرشًا في ختام تعاملات أمس الأربعاء، لتواصل البنوك العاملة في السوق المحلية تثبيت أسعار العملة الأمريكية مع بداية التعاملات.
 

هدوء بالسوق
 

وشهدت أسعار الدولار حالة من الاستقرار في معظم البنوك، وسط استمرار متابعة المتعاملين لتطورات سوق الصرف، بالتزامن مع التغيرات التي شهدتها العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية.
 

البنك الأهلي ومصر
 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المسجل في عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإسكندرية.

 

وجاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية على النحو التالي:
 

البنك الأهلي المصري: 49.57 جنيه للشراء – 49.67 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.57 جنيه للشراء – 49.67 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 49.57 جنيه للشراء – 49.67 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.57 جنيه للشراء – 49.67 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.65 جنيه للشراء – 49.75 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 49.65 جنيه للشراء – 49.75 جنيه للبيع.
البنك العقاري المصري العربي: 49.65 جنيه للشراء – 49.75 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.55 جنيه للشراء – 49.65 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 49.55 جنيه للشراء – 49.65 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 49.50 جنيه للشراء – 49.60 جنيه للبيع.
 

أعلى سعر
 

وسجل أعلى سعر للدولار في تعاملات اليوم داخل كل من بنك قناة السويس، وبنك نكست، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العقاري المصري العربي، عند 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.
 

أقل سعر
 

في المقابل، جاء بنك فيصل الإسلامي كصاحب أقل سعر للدولار بين البنوك، مسجلًا 49.50 جنيه للشراء و49.60 جنيه للبيع، بينما تراوحت الأسعار في بقية البنوك بين 49.55 و49.65 جنيه للشراء.
 

ترقب الأسواق
 

وتترقب الأسواق المحلية تحركات سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، في ظل متابعة المستثمرين والمتعاملين للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع استمرار البنوك في تحديث أسعار العملات الأجنبية وفقًا لآليات السوق.

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