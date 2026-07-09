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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فوق الـ 46 ألفا مجددا.. مفاجأه في سعر الجنيه الذهب الآن

الذهب
الذهب
آية الجارحي

صعد سعر الجنيه الذهب مجددا فوق مستوى الـ 46 ألفا، عقب تقليض خسائره مساء أمس الاربعاء .

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 9-7-2026،  46.400  ألف جنيه، بدون دمغة أو مصنعية 

تشهد أسعار الذهب تذبذب محدود خلال الايام القليلة الماضية، عقب هبوط حاد شهدته الاسعار الشهر الماضي.

قصلت أسعار الذهب في مصر خسائرها مساء تعاملات أمس الاربعاء  متأثرة بتحركات سعر الذهب عالميا، عقب ارتفاع شهدته بداية التعاملات.

 

أسعار الذهب اليوم الخميس

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الخميس 9-7-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4080 دولارا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4971 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5800 جنيها بدون مصنعية بعد أن وصل إلى 5825 جنيها ، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6629 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء ، 46.400  ألف جنيه

خفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.

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