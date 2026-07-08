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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب ارتفاعه.. سعر صرف اليورو مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

اليورو
اليورو
آية الجارحي

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 8-7-2026،  في البنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو 


وتراوح سعر الشراء بين 56.35 جنيه و56.50 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 56.66 جنيه و56.79 جنيه.
 

وقدم بنك نكست أعلى سعر لشراء اليورو 56.50 جنيه للشراء و 56.78 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو 


سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان  56.49 جنيه للشراء و 56.78 جنيه للبيع.


سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية 56.49 جنيه للشراء و 56.78 جنيه للبيع.


سعر اليورو الان 

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي  56.49 جنيه للشراء و 56.78 جنيه للبيع.


سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  56.49 جنيه للشراء و 56.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه 


سعر اليورو في
البنك التجاري الدولي  56.48 جنيه للشراء و 56.79 جنيه للبيع.


سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 56.48 جنيه للشراء و 56.79 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري  56.48 جنيه للشراء و 56.78 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في بنك مصر  56.48 جنيه للشراء و 56.78 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو أمام الجنيه 

سعر اليورو في بنك الإسكندرية  56.48 جنيه للشراء و 56.78 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في بنك قناة السويس  56.48 جنيه للشراء و 56.78 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في البنك الوطني الكويتي 56.47 جنيه للشراء و 56.75 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في بنك البركة 56.47 جنيه للشراء و 56.75 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في بنك بيت التمويل الكويتي  56.47 جنيه للشراء و 56.75 جنيه للبيع.

 

أسعار اليورو في البنوك 


سعر اليورو في مصرف أبوظبي التجاري 56.46 جنيه للشراء و 56.75 جنيه للبيع.


سعر اليورو في بنك أبوظبي الأول مصر  56.46 جنيه للشراء و 56.75 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول  56.46 جنيه للشراء و 56.75 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي 56.40 جنيه للشراء و 56.69 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني 56.38 جنيه للشراء و 56.66 جنيه للبيع.


سعر اليورو في ميد بنك 56.38 جنيه للشراء و 56.69 جنيه للبيع.
 

سعر صرف اليورو سعر اليورو الان سعر اليورو مقابل الجنيه سعر اليورو أمام الجنيه

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