ارتفعت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر ، من بينهم الدرهم الإماراتي والريال السعودي.

سعر الريال السعودي والدرهم الاماراتي

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية.

الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.50 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي 13.48 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الاماراتي في و البنك الأهلي المصري 13.48 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الإسكندرية 13.48 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سجل سعر السعودي في البنك المركزي المصري 13.20 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.17 جنيه جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.17 جنيه جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع.