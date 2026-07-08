قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على رجل و4 سيدات سرقوا بضاعة من داخل محل بالمقطم
خبير تحكيمي: لا إعادة لمباراة مصر والأرجنتين.. وأخطاء الحكم لا تُبطل النتيجة
برلماني: مفيش حاجة اسمها قانون للمحليات ديكور وهناك إرادة حقيقية لإصدار القانون
أنتوا والأرجنتين لصوص| أحمد موسى لإسرائيل: يشرفنا عدم تشجيعكم لينا.. وهتفضلوا أعداءنا
الحكم الصومالي عمر أرتان يتضامن مع حسام حسن في واقعة الأرجنتين
عطية الفيومي: حريصون على وضع النقاط على الحروف في ملف المجالس المحلية
روبيو: واشنطن بدأت إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب
الطماطم بـ 30 والبطاطس بـ 25.. ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% خلال العام الجاري
عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي يرسم ملامح دولة أكثر ديناميكية لمواجهة تحديات المستقبل
فتاوى تشغل الأذهان| هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة.. وما حكم إخفاء العيوب الصحية أو المادية قبل الزواج.. وهل يحاسب الإنسان على تضييع الوقت؟
بعد 9 سنوات من العمل .. «داليتش» يستقيل من تدريب منتخب كرواتيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي في بنك مصر والبنك الأهلي

عملات عربية
عملات عربية
آية الجارحي

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر ، من بينهم الدرهم الإماراتي والريال السعودي.

سعر الريال السعودي والدرهم الاماراتي

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية.

الدرهم الإماراتي في بنك مصر 

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.50 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي 13.48 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي في بنك مصر 

سعر الدرهم الاماراتي في و البنك الأهلي المصري 13.48 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الإسكندرية  13.48 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 

سجل سعر السعودي في البنك المركزي المصري 13.20 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي 


سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.17 جنيه جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر  13.17 جنيه جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي الريال السعودي بنك مصر البنك الاهلي المصري الجنيه العملات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

أحمد حسن

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على شخص تسلل لسطح عقار لتعاطي المخدرات

غادة والي

إلزام غادة والي بسداد تعويض مدني قدره 2 مليون جنيه لصالح الرسام الروسي جورجي كرواسوف

المضبوطات

قنا.. ضبط 380 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

بالصور

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد